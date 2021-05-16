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Yerel Eşekten düşen çoban için ambulans helikopter oldu
Yerel

Eşekten düşen çoban için ambulans helikopter oldu

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde düştüğü eşekten sonra kolu ve bacağı kırılan yabancı uyruklu çoban, ambulans helikopterle sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 13:10:00 -
Eşekten düşen çoban için ambulans helikopter oldu

Alınan bilgiye göre, Yukarı Kabaktepe Mahallesi'nde çobanlık yapan 24 yaşındaki Afgan uyruklu Niyaz Mohammad eşekten düşerek kolunu ve bacağını kırdı.

Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan çobanın ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı.

Yaralı çoban, helikopter ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çobanın tedavisi sürüyor.

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