Eşekten düşen çoban için ambulans helikopter oldu
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde düştüğü eşekten sonra kolu ve bacağı kırılan yabancı uyruklu çoban, ambulans helikopterle sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Kabaktepe Mahallesi'nde çobanlık yapan 24 yaşındaki Afgan uyruklu Niyaz Mohammad eşekten düşerek kolunu ve bacağını kırdı.
Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan çobanın ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı.
Yaralı çoban, helikopter ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çobanın tedavisi sürüyor.