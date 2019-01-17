Esed’le yeniden masada! YPG’den dansöz diplomasisi

Tahsin Han

Suriye topraklarının 3’te birini işgalinde tutan terör örgütü PKK/YPG’nin ne kadar kaypak olduğu bir kez daha kanıtlandı... Suriye’deki YPG’li teröristlerin Moskova’daki temsilcisi Rşad Bienaf, geçtiğimiz pazar gecesi önce Rusya’nın Şam’la örgüt arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapabileceğini bu sayede anlaşmanın kolay olacağını söyledi. Bu açıklamadan sonra Trump’ın Türkiye’yi ekonomik yönden tehdit eden küstah sözleri gündeme düşerken terör örgütünün temsilcisi anında kıvırıp, ağız değiştirdi. Örgütün tutarsız temsilcisi, Şam yönetimiyle görüşmelerinin olumsuz sonlandırıldığını açıklamıştı. Ancak 3 gün geçmeden YPG’nin rejimle yeniden masaya oturduğu ortaya çıktı.

YPG’li teröristlerin Moskova’daki temsilcisi Rşad Bienaf’ın arabuluculuk yapmasını istediği Rusya’dan olumlu cevap geldi. Rus yetkililer, rejim ile teröristler arasında yapılan görüşmeleri desteklediklerini duyurdu.

ABD üstleri rejime bırakılmalı

Amerika gibi teröristlere terörist demek yerine Suriyeli Kürtler tabirini kullanan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova yönetiminin PKK/YPG ile Suriye hükümeti arasında şu anda yürütülen temasları desteklediğini ifade etti. Moskova’da yapılan basın toplantısında Lavrov, “Suriye’de ABD’ye ait olan silahlar, bölgeler ve askeri tesisler, ABD’li askerlerin çekilmesi sonrası Suriye hükümetinin, ordusunun ve Suriye’deki idari yapıların kontrolü altına girmeli. Bununla birlikte Kürtler (YPG) için geleneksel olarak varlık gösterdikleri yerlerde gereken tüm koşulların sağlanması gerektiği anlayışı esas alınmalı” dedi.

Dış müdahalesiz çözülmeli

Bu bağlamda Lavrov, YPG ile Suriye hükümeti arasında tek ülke dahilinde dış müdahale olmadan yeniden yaşam tesis etme konusunda mutabakat sağlamak amacıyla şu anda yürütülen temasları memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini vurguladı. Lavrov, “YPG ile ilgili sorunlar, Suriye’nin ulusal mevzuatlarına uygun olarak çözülmeli. Ancak ülkenin sınırlarının yeniden çizilmesine müsade edilmemeli” diye konuştu.