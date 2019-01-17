Esed’le yeniden masada! YPG’den dansöz diplomasisi
Trump’ın Türkiye’yi hedef alan tweeti sonrası “Esed’le görüşmeyi bitirdik” diyen YPG temsilcileri, 3 gün geçmeden rejimle yeniden masaya oturdu. Terörist temsilcisi Rşad Bienaf’ın arabuluculuk istediği Rusya olumlu cevap verdi. Lavrov da “YPG ile rejim arasında sürdürülen görüşmeleri destekliyoruz” dedi.17 Ocak 2019 Perşembe 15:07
Tahsin Han
Suriye topraklarının 3’te birini işgalinde tutan terör örgütü PKK/YPG’nin ne kadar kaypak olduğu bir kez daha kanıtlandı... Suriye’deki YPG’li teröristlerin Moskova’daki temsilcisi Rşad Bienaf, geçtiğimiz pazar gecesi önce Rusya’nın Şam’la örgüt arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapabileceğini bu sayede anlaşmanın kolay olacağını söyledi. Bu açıklamadan sonra Trump’ın Türkiye’yi ekonomik yönden tehdit eden küstah sözleri gündeme düşerken terör örgütünün temsilcisi anında kıvırıp, ağız değiştirdi. Örgütün tutarsız temsilcisi, Şam yönetimiyle görüşmelerinin olumsuz sonlandırıldığını açıklamıştı. Ancak 3 gün geçmeden YPG’nin rejimle yeniden masaya oturduğu ortaya çıktı.
YPG’li teröristlerin Moskova’daki temsilcisi Rşad Bienaf’ın arabuluculuk yapmasını istediği Rusya’dan olumlu cevap geldi. Rus yetkililer, rejim ile teröristler arasında yapılan görüşmeleri desteklediklerini duyurdu.
ABD üstleri rejime bırakılmalı
Amerika gibi teröristlere terörist demek yerine Suriyeli Kürtler tabirini kullanan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova yönetiminin PKK/YPG ile Suriye hükümeti arasında şu anda yürütülen temasları desteklediğini ifade etti. Moskova’da yapılan basın toplantısında Lavrov, “Suriye’de ABD’ye ait olan silahlar, bölgeler ve askeri tesisler, ABD’li askerlerin çekilmesi sonrası Suriye hükümetinin, ordusunun ve Suriye’deki idari yapıların kontrolü altına girmeli. Bununla birlikte Kürtler (YPG) için geleneksel olarak varlık gösterdikleri yerlerde gereken tüm koşulların sağlanması gerektiği anlayışı esas alınmalı” dedi.
Dış müdahalesiz çözülmeli
Bu bağlamda Lavrov, YPG ile Suriye hükümeti arasında tek ülke dahilinde dış müdahale olmadan yeniden yaşam tesis etme konusunda mutabakat sağlamak amacıyla şu anda yürütülen temasları memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini vurguladı. Lavrov, “YPG ile ilgili sorunlar, Suriye’nin ulusal mevzuatlarına uygun olarak çözülmeli. Ancak ülkenin sınırlarının yeniden çizilmesine müsade edilmemeli” diye konuştu.
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