Esed'in kuzenlerine yaptırım

Avrupa Birliği, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed rejiminin önemli gelir kaynağı haline geldiği belirtilen uyarıcı captagon hapı kaçakçılığı sebebiyle Esad'ın kuzenlerini yaptırım listesine aldı.

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından harekete geçen AB, Beşar Esed'in kuzenleri Wasim Badi Esed ve Samer Kemal Esed'a vize yasağı getirerek mal varlıklarını dondurdu.

AB'den yapılan açıklamada "Amfetamin ticareti, rejimin yakın çevresini zenginleştiren ve sivil halka yönelik baskı politikalarını sürdürme kabiliyetine katkıda bulunan bir gelir sağlayan, rejim tarafından yönetilen bir iş modeli haline geldi" denildi.

Esed'in bir diğer kuzeni Mudar Rıfat Esed'in adının da listeye eklendiği bildirildi, ancak sebebi konusunda açıklama getirilmedi.

AB ayrıca Suriye rejiminin savaşçı bulmasına yardım ettiği gerekçesiyle özel güvenlik şirketlerine ve ülkenin en büyük fosfat madenlerini kontrol ettiği gerekçesiyle Rus mühendislik ve inşaat şirketi Stroytransgaz'a da yaptırım getirdi.

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AB'nin hedef aldığı diğer isimler arasında Lübnan'da uyuşturucu ticaretini kralı olarak tanınan ve kaçak durumundaki Nuh Zaitar ile Lübnanlı-Suriyeli uyuşturucu ticaretinin elebaşı olarak her iki ülkede de yüksek düzeyde bağlantıları olduğu bilinen Hasan Dekko da bulunuyor.

AFP haber ajansının geçtiğimiz aylarda yaptığı bir araştırma, Suriye'nin bir narkotik devletine dönüştüğünü, 10 milyar dolarlık captagon endüstrisinin diğer tüm ihracatları gölgede bıraktığını ve hem Esed'i hem de düşmanlarının çoğunu finanse ettiğini ortaya koymuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, Samer Kemal Esed'in Lazkiye kentinde sahip olduğu captagon fabrikasında 2020 yılında 84 milyon hap üretildiğini belirtiyor.

Suudi Arabistan, bir zamanlar narkolepsi ve dikkat bozukluğu için yasal bir tedaviden elde edilen bir amfetamin olan captagon için açık ara en büyük pazar haline geldi. Ucuz haplar, alkolün yasak olduğu ülkede hem zengin hem de yoksul kesimin ilgisini çekiyor.

Kaynak: Euronews