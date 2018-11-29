Esed’in itlerine operasyon

Göksel Çağlav Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölgede huzuru bozan, yerel halka karşı kötü muamelede bulunanlara karşı Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) operasyonları devam ediyor. Operasyonlar, Afrin’in yanı sıra Türkiye’nin hakim olduğu Fırat Kalkanı, İdlib bölgelerinde de sürüyor. Suriye halkı,rejimin hakim olduğu bölgelerde de Esed’in komutan ve askerlerinin halka kötü muamele yaptığından şikayetçi olunca durum Türk yetkililer tarafından Ruslara bildirildi. Bunun üzerine Rus askerler, Doğu Guta’da sorunları araştırarak 10’u üst düzey komutan olmak üzere çok sayıda rejim askerini tespit edip bölgeden çıkardı. Esed’in kontrol noktaları da kaldırıldı.