Esed'den yeni karar

Suriye'de 2011 yılından bu yana iç savaş ve siyasi problemler devam ederken, Devlet Başkanı Beşar Esed'den mahkumlar için yeni af kararı geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, 'cinayet' suçları hariç mahkumlar genel af kararı aldı.

Daha önce de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed yönetimi tarafından ilan edilen af kararı ise sadece asker kaçaklarını kapsıyordu ve dört ay içerisinde askerlik şubelerine teslim olma şartı içeriyordu.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den beri 11 kez çeşitli alanlarda af ilan edildi ancak bu afların yeterince kapsamlı olmadığı değerlendirmesi yapılıyor.