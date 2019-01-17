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Esed'den Rusya açıklaması: Önceliğimiz onlar olacak

Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin, Beşer Esed ile yaptığı görüşmenin ardından, "Devlet Başkanı Esed, Suriye'nin yeniden inşasında önceliğin Rus şirketlerinde olacağını bir kez daha hatırlattı" dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 21:31
Esed'den Rusya açıklaması: Önceliğimiz onlar olacak

Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin, Suriye Devlet Başkanı Beşer Esed'in, ülkesinin yeniden inşa edilmesinde Rus şirketlere öncelik tanınacağı kararına bağlı olduğunu söyledi.

Beşer Esed'le yapılan görüşmeden sonra gazetecilere verdiği demeçte "Devlet Başkanı Esed, Suriye'nin yeniden inşasında önceliğin Rus şirketlerinde olacağını bir kez daha hatırlattı" diyen Sablin, Suriye Devlet Başkanı'nın, "Suriyeliler, terorizme karşı kesin zaferin ekonominin çalışmasıyla mümkün olduğunu anlıyorlar" dediğini aktardı ve "Amacımız, Rus ve Güney Osetya şirketlerini Suriye pazarına sokmaktır, bu hem Rusya hem de Suriye için önemlidir" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 21:31
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