Esed Suriyelileri gözetliyor

TAHSİN HAN

Suriye’deki rejimin iç savaş sebebiyle yurtdışına kaçan Suriyelileri yakından takip edip, fişlediği ortaya çıktı... Suriye Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi’nin (SJAC) raporuna dayandırdığı haberinde Middleeastmonitor sitesi, Esad rejiminin yurtdışındaki büyükelçilik personeli ve istihbarat görevlilerini fişleme için kullandığını belirtti.

SJAC, 2013 ile 2015 yılları arasında terk edilmiş Suriye devlet tesislerinden topladığı 483.000 gizli belgeden 14.108 sayfasını kaynak göstererek, Suriye rejiminin Mısır’dan Japonya’ya kadar birçok ülkede büyükelçilik personelini ve istihbarat görevlilerini yurtdışında yaşayan Suriyeliler hakkında rapor hazırlamak için kullanıyor. Rapora göre; Suriyeliler hakkında toplanan bilgiler, aileler, aktivistlerin siyasi toplantılara katılımları ve hatta camilere katılımları hakkında ayrıntılar içeriyor. Yurtdışındaki Suriyelilerin, hükümetlerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilikler aracılığıyla kendileri ve aileleri hakkında casusluk yapmaya devam ettiğini uzun zamandır dillendiriyor.

Daha çok siyasiler izlendi

Analiz edilen belgelerin, siyasi aktivizmle bağlantılı olduğuna inanılan kişiler ve aileleri hakkında bilgi isteyen büyükelçilikler ve istihbarat departmanları arasındaki iletişimi gösterdiği bildiriliyor. Örneğin bir belge, Suriye Siyasi Güvenlik Müdürlüğü şefinin yerel istihbarat birimlerinin başkanlarına yazdığı ve Fransa, Belçika, Türkiye, Rusya ve Lübnan’da yaşayan “tahrikçiler” hakkında bilgi isteyen bir mektubu ortaya koyuyor. Belgede, “Ulusal Güvenlik Bürosu’ndan, ülke dışında olan siyasi aktivistlerin isimlerini içeren bir liste aldık. Yukarıdaki isimlerden herhangi biri hakkında sahip olduğunuz bilgileri bize sağlayın, böylece onlara karşı gerekli adımları atabiliriz” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Muhalifler sindirilecek

SJAC’ın raporu, yabancı hükümetlere ve Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere, Esad rejimi ile bağları yeniden tesis etmeye ve topraklarındaki Suriye büyükelçiliklerini yeniden açmaya karşı bir uyarı işlevi görmesi gerektiği belirtildi. Habere göre “Bu fişlemeler, yurtdışındaki aktivistlerin sindirilmesine ve tehdit edilmesine yol açacak” denildi.

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Raporda, “Dış gözetleme, Suriye rejiminin dış politikasının temel direğidir, Koordineli büyükelçilik personeli, istihbarat kaynakları ve güvenlik teşkilatları ağı tarafından kolaylaştırılmaktadır. Birçok bölgesel ve uluslararası hükümet, Suriyeli mültecilerin dönüşü için yaygara koparırken, bu raporda sunulan belgeler, geri döndüklerinde karşı karşıya kalacakları tehditlere dair açık kanıtlar sunuyor. Suriye hükümeti, yurtdışındaki muhalif aktivizm hakkında önemli bilgiler topladı ve bunları muhalefeti acımasızca bastırmak için kullanacağı açık” ifadeleri de yer aldı.