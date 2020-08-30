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Dünya Esed rejimiyle DEAŞ arasında çatışma: 48 Esed askeri öldü
Dünya

Esed rejimiyle DEAŞ arasında çatışma: 48 Esed askeri öldü

Terör örgütü DEAŞ'a karşı Deyrizor’un batısından Albu Kamal çölüne kadar geniş bir alanda operasyon başlatan Esed rejimine bağlı 48 askerin öldürüldüğü açıklandı. Aynı zamanda en az 50 Esed askerinin kayıp olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 16:48:00 - 2020-08-30 16:52:18
Esed rejimiyle DEAŞ arasında çatışma: 48 Esed askeri öldü

DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleri, yıllardır Suriye’de faaliyet yürütüyor. Esed rejiminin de terör rejimi haline gelmesi nedeniyle ülkede yaşayan özellikle muhalif siviller adeta diken üstünde yaşıyor. Ülkeden göç etmek zorunda kalan Suriyeliler, gittikleri ülkelerde yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye’de yuvalanan terör örgütlerinden biri olan DEAŞ’ın varlığı erime noktasına gelirken, yıllardır teröre karşı etkili bir mücadele yürütemeyen ferasetsiz Esed rejiminin söz konusu örgüte karşı operasyon başlattığı belirtildi.

Deyrizor’dan Albu Kamal çölüne uzanan geniş bir bölgede DEAŞ’a karşı operasyon başlatan Esed rejiminin, ağır kayıplar verdiği bildirildi.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) bölgedeki son gelişmelere ait dikkat çeken bilgiler paylaştı.

48 ölü

SOHR’un aktardığına göre, Rus hava desteğiyle operasyon başlatan Esed rejimi, çatışmalar sırasında şu ana dek en az 48 kayıp verdi. Ayrıca aralarında subayların da bulunduğu çok sayıda askerin yaralandığı aktarıldı.

Bununla birlikte, Esed rejimi bünyesinde çatışan en az 50 askerin kayıp olduğu ifade edildi.

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Yorumlar

Hakan

Rus maşası Esed ile ABD maşası DEAS birbirine girmiş. Beter olun inşallah.
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