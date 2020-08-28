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Aktüel Esed rejimi, son 4 yılda 13 binden fazla sivili öldürdü
Aktüel

Esed rejimi, son 4 yılda 13 binden fazla sivili öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin Suriye'de son 4 yılda işlediği insan hakları ihlallerini ele alan raporunu, BM İnsan Hakları Komitesine iletti

Yeniakit Publisher
2020-08-28 08:46:44 -
Esed rejimi, son 4 yılda 13 binden fazla sivili öldürdü

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin Suriye'de son 4 yılda en az 13 bin 278 sivili öldürdüğü, 18 bin 600'den fazla sivili alıkoyduğunu bildirdi.

Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, yaptığı yazılı açıklamada, Esed rejiminin Suriye'de Ağustos 2016-Ağustos 2020 döneminde işlediği insan hakları ihlallerini ele alan raporunu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesine sunduklarını aktardı.

Esed rejiminin 2004'ten bu yana ülkedeki insan haklarına ilişkin herhangi bir raporu BM kurumlarıyla paylaşmadığının altı çizilen açıklamada, sunulan raporda, rejimin bu sürede öldürme, alıkoyma, işkence ve ifade özgürlüğü gibi alanlarda işlediği hak ihlallerine ilişkin verilere yer verildiği belirtildi.

- Esed rejimi, 52 kez kimyasal silah saldırısına başvurdu

Rapora göre, Esed rejimi son 4 yılda 2 bin 773'ü çocuk, 1445'i kadın en az 13 bin 278 sivili öldürdü.

Bu sürede 52 kez kimyasal silah saldırısına başvuran Esed rejiminin askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere uyguladığı kuşatmanın yol açtığı yetersiz beslenme sonucu 109 sivil can verdi.

SNHR, Suriye'de iç savaş boyunca yüz binlerce sivili alıkoyan rejimin bu dönemde alıkoyduklarından 18 bin 642'den fazla kişinin kimlik bilgilerine ulaştı.



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