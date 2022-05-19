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Dünya Esed rejimi serbest bıraktığı muhalifleri yeniden tutukluyor!
Dünya

Esed rejimi serbest bıraktığı muhalifleri yeniden tutukluyor!

Suriyeli muhalifler, Esed rejiminin serbest bırakılan kişileri kısa bir süre sonra tekrardan tutuklandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 17:47:00 -
Esed rejimi serbest bıraktığı muhalifleri yeniden tutukluyor!

Suriyeli muhalifler, Esed rejiminin af ilanı taahhüdüne uymadığını, serbest bırakılan kişilerin kısa bir süre sonra tekrardan tutuklandığını açıkladı.

Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu, son dönemde Esed rejiminin genel af ilanının, kamuoyunu aldatma amacından başka bir şey olmadığını söyledi. Esed'in çıkardığı her af ilanından sonra Suriyeli sivilleri tekrardan tutukladığını savunan Koalisyon, "sözde af kararnamelerinin" asıl amacının uluslararası toplumun "gözünü boyamakla" yakından ilgisi olduğunu vurguladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin haberine göre, Koalisyonun siyasi komite üyesi Muhammed El Hatib, Esed rejimine bağlı istihbarat güçlerinin son günlerde serbest bırakılan birçok tutukluyu yeniden gözaltına aldığını açıkladı. Hatib, uluslararası topluma yaptığı çağrıda, tüm tutukluların serbest bırakılması ve zorla kaybedilen insanlar hakkında bilgilerin ortaya çıkarılması için Esed rejimi üzerinde baskı mekanizmaları kurmasını istedi. Ayrıca Hatib, Esed rejiminin Suriye halkına karşı sürdürdüğü suçlardan sorumlu tutulmasını talep etti.

Öte yandan Esed rejiminin kısa süre önce serbest bıraktığı kişileri Şam merkezinde tekrardan gözaltına aldığı belirtildi.

Rejimin tutuklama kampanyasının birçok bölgede sürdüğü yerel kaynaklarca ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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