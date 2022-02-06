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Dünya Esed rejimi peşine düştü! Gazeteciden 'çocuklarıma iyi bakın' vasiyeti
Dünya

Esed rejimi peşine düştü! Gazeteciden 'çocuklarıma iyi bakın' vasiyeti

Suriye'de, sosyal medya hesabı üzerinden Beşşar Esed rejimine eleştirilerde bulunan gazeteci Kenan Vakkaf, başına bir şey gelmesi durumunda çocuklarına iyi bakılmasını vasiyet ettiği video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 20:31:00 -
Esed rejimi peşine düştü! Gazeteciden 'çocuklarıma iyi bakın' vasiyeti

Suriye'de, sosyal medya hesabı üzerinden Beşşar Esed rejimine eleştirilerde bulunan gazeteci Kenan Vakkaf, başına bir şey gelmesi durumunda çocuklarına iyi bakılmasını vasiyet ettiği video paylaştı.

Ülkede halkın yaşadığı sıkıntıları eleştiren paylaşımlarda bulunan ve bu nedenle rejimin kendisini alıkoymak için peşine düştüğünü ifade eden Vakkaf, Facebook hesabından "Tehditleriniz beni korkutmuyor" başlığıyla paylaştığı videoda, rejim güçlerinin dün akşam saatlerinde Suriye'nin Tartus ilindeki evine silahlı unsurlarla baskın düzenlediğini söyledi.

Baskın sırasında evde olmadığını belirten Suriyeli gazeteci paylaşımında, şunları kaydetti:

"Şu an evde değilim. Eşim beni aradı şok oldum. Büyük silahlı bir grup evime gelip beni tutuklamak istemiş. Doçkalı araçlarla bir gazeteciyi veya bir vatandaşı değil de sanırsınız bir DEAŞ'lıyı almaya gelmişler. Eşimi ve çocuklarımı korkutmuşlar. Ellerinde savcılık yazısı olmadan silahlarla beni almaya gelmişler. Bu videoyu, maruz kaldığım tehditlerden sonra çocuklarıma iyi bakılması için çektim. Eğer başıma bir şey gelirse çocuklarıma iyi bakılması vasiyetimdir."

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