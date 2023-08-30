Esed rejimi depremzedelere gönderilen yardımları toprağa gömmüş!

Esed rejiminin Suriyeli depremzedelere gönderilen yardımları toprağa gömdüğü ortaya çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'yi de vurdu.

İç savaşın getirdiği zorluklar devam ederken, Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Suriye'de binlerce kişi yaşamını yitirirken, birçok insan evsiz kaldı.

Kendi halkına her türlü zulmü uygukayan katil Esed rejiminin, Suriye halkına yardımlar üzerinden oynadığı çirkin oyun ortaya çıktı.

Yapılan yardımlar gömüldü!

Suriyeli gazeteci Kenan Wakkaf, BM'nin 6 Şubat depreminden etkilenenler için yaptığı yardımların Tartus şehrine gömüldüğünü ve depremzedelere ulaştırılmadığını duyurdu.

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