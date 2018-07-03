Esed ile PKK anlaştı! Dikkat çeken Türkiye maddesi

Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Al-Masdar'ın haberine göre, Esed rejimi ile terör örgütü YPG arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Haseke'de, YPG ve rejim arasında ön anlaşma yapıldığı kaydedildi.

Anlaşmaya göre PKK'nın Suriye uzantısı YPG, kendi kontrolü altında bulunan Haseke’de, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini kaldırmayı kabul etti. Haberde bu ön anlaşmanın, rejimin, başkent Şam ve Kamışlı'da terör örgütünün sözde delegeleriyle görüşmesinin ardından geldiği belirtildi.

ESED REJİMİ VE TERÖRİSTLERDEN KARŞILIKLI İSTEKLER

Al Masdar'a konuşan askeri kaynak, ortak kontrol noktaların kurulması için iki taraf arasında tartışmaların devam ettiğini söylerken, rejimin ve teröristlerin, karşılıklı çeşitli şartlar sunduğu ve tarafların birbirlerini ikna etmeye çalıştığını dile getirdi.

İşte Esed rejiminin YPG teröristlerinden istedikleri;

- Ülke genelinde rejimle güçlerini birleştirmesi

- Irak'a açılan Til Koçer ve Semelka sınır kapılarının devredilmesi

- Türkiye’ye açılan Derbesiye ve Resulayn sınır kapılarının devredilmesi

YPG'nin Esed rejiminden istedikleri;

- Esed rejimin Kürtçeyi Suriye eğitim sisteminin bir parçası haline getirmesi

- YPG teröristlerinin Esed rejimine hizmet etmiş olarak sayılması

- Bir Kürt yetkiliye Suriye Petrol Bakanlığı’nda daimi bir görev verilmesi