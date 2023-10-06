Esed İdlib’te 20’den fazla köyü vurdu!

Suriye'nin Humus kentinde askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan dron saldırısına Esed rejiminden misilleme geldi.

Beşar Esed yönetiminin haber ajansı SANA’ya göre, Savunma Bakanlığına dayandırılan haberde, patlayıcı mühimmat yüklü dron ile düzenlenen "terör saldırısında" onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Saldırıda, çok sayıda sivil ve askeri personel öldü. Ayrıca onlarca davetli aile ve çok sayıda katılımcı öğrenci de yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İlk belirlemere göre Humus Harp Okulu'nda düzenlenen askeri törenin İHA'larla hedef alınması sonucu aralarında Esed ordusuna bağlı Tuğgeneral Haider Kno'nun da bulunduğu 200'den fazla kişi öldü.