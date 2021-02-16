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Gündem ‘Eşcinsellik geni’ diye bir gen yok
Gündem

‘Eşcinsellik geni’ diye bir gen yok

Türkiye’de örümcek ağı gibi yayılan ve “Eşcinselliğinin genetik kökenleri olduğu”,“Cinsel tercihin kutsallığı’ söylemleriyle gayri ahlaki fiillerini sosyal tabana kabul ettirmeye çalışan LGBTİ’li ahlaksızların tezleri, bir kez daha bilimsel olarak çürütüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 09:21:00 -
‘Eşcinsellik geni’ diye bir gen yok

Yaklaşık 500 bin kişinin genomlarına dayandırılan ve cinselliğin genetik temeli üzerine yapılmış bugüne kadarki en büyük çalışmada “eşcinsel geni diye bir şey yok” sonucuna varıldı.

Eşcinsellik davranış bozukluğudur

Muhafazakar Müslüman Türk toplumunda hiçbir karşılıkları olmadığı halde, ahlaksız fiillerini topluma dayatmak için her türlü provokatif eylem içerisinde yer alan ve CHP tarafından kollanan LGBTİ sapkınlarının dillerine pelesenk ettiği söylemlerin hiçbir karşılığının olmadığı ispatlandı.

Dünyaca ünlü bilim dergileri Nature ve Science’ta yayınlanan, yaklaşık 500.000 kişinin genomlarına dayandırılan bilimsel çalışmada, ‘cinsel tercihler genetik bir bileşene sahipken, bu genlerin hiçbiri cinsel davranışlar üzerinde etkiye sahip değil” denilerek, eşcinselliğin bir davranış bozukluğu olduğu tescillendi. Cinselliğin genetik temeli üzerine yapılmış bugüne kadarki en büyük çalışmada, “insan genomunda eşcinsel davranışla bağlantılı olduğu iddia edilen belirteçlerin hiçbiri güvenilir değil” denildi.

Bilim insanları kesin bir dille reddediyor

Eşcinsel davranışlar üzerine yapılmış bilimsel çalışmayı kaleme alan  ve Massachusetts’teki Broad Institute of MIT ile Harvard’da genetikçi olan Dr. Andrea Ganna, araştırmasının sonucunda, cinsel davranışların çevresel ve kültürel faktörlerden etkileneceğini söyleyerek, “eşcinsel geni diye bir şey yok” sonucuna varıyor.

Bir genetikçi olan EMBL Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü yöneticisi Ewan Birney ise normal insanlar ile eşcinseller arasında gen olarak hiçbir fark bulunmadığını ortaya koyan araştırmayla ilgili eşcinsel davranışlar üzerine pek çok sosyolojik araştırma yapıldığını ancak Dr. Ganna ile arkadaşlarının çalışmasının alkışı hak ettiğini söylüyor.


Yeni Akit Gazetesi
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