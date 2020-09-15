Eşcinselliği eleştiren Dilipak’ı üyelikten atanlar, teröristleri ise kolluyor

Gazeteciliğin değil belirli ideolojilerin aparatına dönüşen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) duayen yazar Abdurrahman Dilipak’ı ihraç etmesi tartışmaları beraberinde getirirken, TGC’nin FETÖ’nün kalemli teröristlerine karşı oldukça müsamahalı olduğu belirlendi.

Dilipak’a öyle hainlere böyle

İstanbul Sözleşmesi’ni eleştiren bir yazı kaleme aldığı için Abdurrahman Dilipak’ı ihraç eden TGC’nin FETÖ söz konusu olduğunda hassasiyeti depreşiyor. TGC’nin, 15 Temmuz darbesinden sonra bile FETÖ’cü firari terörist Ekrem Dumanlı, Bülent Keneş, Abdulhamit Bilici ve Tarık Toros gibi haklarında adli soruşturmalar açılanları ihraç etmediği kaydedildi. TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Böyle bir konu gündemimizde yok ancak biz yargı kararı kesinleştikten sonra bu konuyu gündeme alıp konuşabiliriz. Yargı kararı olmadan böyle bir adım atmayı düşünmüyoruz” demişti. Aynı Olcayto, hakkında hiçbir dava bulunmayan Dilipak’ı ise sorgusuz sualsiz cemiyetten uzaklaştırdı.

FETÖ medyası için yırtındılar

Aynı TGC, FETÖ’nün medya kuruluşlarına karşı da oldukça duyarlı. FETÖ ile özdeşleşen Zaman gazetesine kayyım atanmasına en sert tepkiyi gösteren ‘basın’ kuruluşu olan TGC Yönetim Kurulu, Mart 2016’da “medyaya yeni sansür yöntemi” açıklaması yaptı. TGC’nin FETÖ medyasına kalkan olduğu açıklamasında, “Gözaltılar, tutuklamalar, internet erişiminin engellenmesi ve ağır para cezalarıyla basını susturan zihniyet, şimdi de kayyımlar eliyle gazete ve televizyonların içini boşaltıp yok ediyor. Hatırlanacağı üzere İpek Medya Grubu’na atanan kayyımlar kısa sürede basın şirketlerinin tümünün kapısına kilit vurdu. Aynı akıbetin Zaman Gazetesi için de söz konusu olmayacağını umuyoruz” sözleri sarf edildi.

‘Onur’ üyelerine bak

Yazarımız Dilipak’ı ihraç eden TGC Onur Kurulu’nun üyeleri de tartışmalı isimler. “Saraya giden CHP’li” yalan haberinin arkasındaki Rahmi Turan, “kadın bedenini istismar etmekten” ceza alan Turhan Günay, TGC’nin sözde Onur Kurulu’nda yer alıyor. CHP’nin eski Genel Başkanı Altan Öymen TGC’nin onur kurulunda. CHP’nin kanalı Halk TV’de program sunan Gökmen Karadağ da TGC’nin tepe kurulunda.