Eşcinsel sapkınların gece kulübüne silahlı saldırı!
Amerika'nın Colorado eyaletinde eşcinsel sapkınların gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
ABD'de eşcinsel sapkınların buluştuğu batakhaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 LGBT'li ölürken, 8'i de yaralandı.
Springs kentinde bulunan eşcinsel sapkınların gece kulübüne giren kişi, etrafa rastgele ateş açtı. Club Q isimli mekan tarafından yapılan açıklamada, "Topluluğumuza yönelik anlamsız saldırı karşısında dehşete kapıldık." denildi.
Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylar ise paylaşılmadı.
Florida'nın Orlando kentinde, Pulse isimli gece kulübüne 2016 yılında düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişi ölmüştü. Saldırı, ABD'de sapkınlara yönelik en ölümcül silahlı saldırı olarak kayıtlara geçmişti.