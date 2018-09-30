'Eşcinsel sapkın' Cemil İpekçi'den ahlaksız ifadeler! "Ağzımızı açarsak Türkiye karışır"

‘Moda’ adı altında ülkemizdeki Batı zihniyetini temsil eden uşakları sömürerek cebini dolduran 'eşcinsel sapkın' Cemil İpekçi, çarpıcı bir açıklamada bulunarak "Eşcinsellik konusunda ağzımızı açarsak Türkiye karışır" dedi.

"Yüksek makamlarda..."

"Türkiye'de eşcinseller bunu açık bir şekilde yaşasa da bu konuda sizin gibi açık bir şekilde konuşmuyor. Sizce neden?" soruya sözde 'modacı' sapkın "Hayatım konuşmasalar bile onlar yine ortada. Görünürler. Bir de hiç görünmeyen, çok yüksek makamlarda, çok zengin olup evli ve dört çocuk yapmış olanları var. Allah vermeye, o konuda bir ağzımızı açsak zaten Türkiye karışır." ifadelerinde bulundu.

"Allah inancım var ama din kavramını kabul etmiyorum"

"Allah inancım var ama din kavramını kabul etmiyorum. İmam tanımam, hoca tanımam" diyen İpekçi, "Beni sevenler dualarını okusunlar, yeter. Alsınlar beni, gizlice toprağa gömsünler. Üstüme de gül suyu döksünler. Mezar taşı bile istemem" ifadesini kullandı.

"Gençliğimde solcuydum, solun aptal olduğunu gördüm"

Eski solculardan olduğunu itiraf eden İpekçi, "Gerçek Türkiye’yle 18-20 yaşlarımda tanıştım. Sola ilgi duymaya başladım. Epeyce Marx, Lenin kafasındaydım. Tüm eylemlere giderdim. Ama sonra solun aptal olduğunu gördüm." dedi.

Yayınlanamayacak derecede ahlaksız ifadeler

"Karabaş Hazretleri ile Nafi Baba’nın torunuyum" sözleriyle kendini "muhafazakar" olarak pazarlayan İpekçi, erkek-kadın demeden zina yapabileceğini söyleyerek ar sınırlarını aştı. İpekçi, her türlü edepsiz eylemlerini alenen ifade ederek toplumun ahlakını dinamitleyen açıklamalarda bulundu.

Tepki çekti

Yayınlanamayacak derecedeki ahlaksız ifadelerde bulunan İpekçi'ye ise vatandaşlardan büyük tepki gelirken, bu ifadelerin Posta'da yayınlanması da 'pornoculuk'tan sabıkalı Aydın Doğan'nın satışından sonra gazetenin yayın çizgisinin değişmediğinin göstergesi oldu.