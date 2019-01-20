Esat Kabaklı 50. sanat yılını kutladı

Ozan Esat Kabaklı, 50. sanat yılını Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen özel bir konserle kutladı.

Konseri izleyenler arasında, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal da yer aldı.

Kabaklı, sahnede yaptığı konuşmada, konsere gelenlere ve kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Demin Cumhurbaşkanımız aradı, onunla konuştuk. O da desteğini verdi. Bu günler koşturma günleri." dedi.

Sanatçı gecede "Bil Oğlum", "Altın Hızma Mülayim", "Malazgirt'ten Başlar Türk'ün Seferi", "Dağ Üstüne Dağı Koysam", "Meydanlar", "Göllübağ'a Selam", "Kirve Memi", "Bir Mucize Olaydı", "Dağlarına Kar Olurum", "Çanakkale Bugün Toz ile Duman" ve "Bu Vatan Bölünmez Bu Bayrak İnmez" gibi çoğunluğu kendi eserlerinden oluşan repertuvarını seslendirdi.

Yıldırım, Kalın ve Uysal'dan "Bil Oğlum"

Adile Kurt Karatepe, İbrahim Sadri, Nurullah Akçayır ve Orhan Hakalmaz'ın da Kabalı'ya eşlik ettiği özel gecede, Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in seslendirdiği "Çırpınırdın Karadeniz" eseri büyük beğeni toplarken salonda Türk bayrağı açıldı.

Esat Kabaklı'nın halk oyunu da oynadığı programda, "Çanakkale Bugün Toz ile Duman" ve "Bu Bayrak" şarkılarının klipleri ilk kez müzikseverlerle buluştu.

Etkinlikte Binali YıldırımEsat Kabaklı'ya çiçek ve hediye takdim ederken, Binali Yıldırım, İbrahim Kalın ve Mevlüt Uysal, konserin sonunda sahneye çıkarak "Bil Oğlum" eserine eşlik etti.

Programda ayrıca Türk Edebiyatı Vakfı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Kabaklı'ya plaket takdim edildi.

'İstanbul'u bir de sizin gür sesinizden dinlemek istiyorum'

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından milletini seven herkes gibi Kabaklı'nın da milletiyle omuz omuza olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Onun adına ve kalbine de yakışan buydu zaten. Bizi ayırmaya ve yıkabileceğini sananlara, en güzel cevabı yine onun sesiyle en kuvvetli şekilde vereceğiz. İstanbul her zaman sanatçılara ilham vermiş, hem yuva olmuş, hem korumuş kollamış bir şehirdir. Bu nedenle bu mirası artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Benim bir talebim var değerli kardeşim Esat Kabaklı'dan. Malazgirt, Sarıkamış, Yemen ve Çanakkale'yi anlattınız bize, İstanbul da sizin büyük yeteneğinize, dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum. İstanbul'u bir de sizin gür sesinizden, insanın içine işleyen sazınızdan dinlemek istiyorum. Bu şehri herkes sever ama sanatçılar bir başka sever, sanatçı bir başka anlatır. Binali sizden razıdır, bu vatan ve millet sizden razıdır. Daha nice sanat dolu yıllar geçirmenizi diliyorum."