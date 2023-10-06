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Dünya Esad'ın tuğgenerali de ölüm acısını tattı! Hasan Ahmed oğlunun tabutu başında...
Dünya

Esad'ın tuğgenerali de ölüm acısını tattı! Hasan Ahmed oğlunun tabutu başında...

Yeniakit Publisher
2023-10-06 17:43:00 - 2023-10-06 17:54:17
Esad'ın tuğgenerali de ölüm acısını tattı! Hasan Ahmed oğlunun tabutu başında...

Esad rejiminin 12 yıldır yaptığı katliamlarda Tuğgeneral olarak görev alan Hasan Ahmed, evlat acısı yaşadı.

Suriye’nin Humus kentinde bir askeri akademinin mezuniyet törenine yapılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Ölenler arasında Suriye'deki iç çatışmada yüz binlerce aileye evlat acısı yaşatan Tuğgeneral Hasan Ahmed'in oğlu da yer alıyor.

Ahmed, Humus’taki askeri törene yapılan saldırıda ölen subay oğlunun tabutu başında, hayatının en acı gününü böyle yaşadı.

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