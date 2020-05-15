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Esad rejiminden İdlib’e füze saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

Suriye’de Beşar Esad rejimiin İdlib’in güneyindeki El Bara köyüne düzenlediği füze saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:48:49 -
Esad rejiminden İdlib’e füze saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

Suriye’de Beşar Esad rejimiin İdlib’in güneyindeki El Bara köyüne düzenlediği füze saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.


Suriye’de Beşar Esad rejimi İdlib’in güneyindeki El Bara köyüne füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiği, 5 sivilin de yaralandığı duyuruldu. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.

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