Esad rejiminden İdlib’e füze saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı
Suriye’de Beşar Esad rejimiin İdlib’in güneyindeki El Bara köyüne düzenlediği füze saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.
Suriye’de Beşar Esad rejimiin İdlib’in güneyindeki El Bara köyüne düzenlediği füze saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.
Suriye’de Beşar Esad rejimi İdlib’in güneyindeki El Bara köyüne füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiği, 5 sivilin de yaralandığı duyuruldu. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.