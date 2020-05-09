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Aktüel

Erzurum’un yüksek kesimleri beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:47:42 -
Erzurum’un yüksek kesimleri beyaza büründü

ERZURUM (AA) - Erzurum'da etkili olan karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

Kentin yüksek noktaları kar yağışıyla beyaza büründü. Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışıyla kışı aratmayan görüntüler oluştu.

Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde belediye ekiplerince kar temizleme çalışması yapıldı.

İlkbahar mevsiminin yaşandığı günlerde kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

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