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Spor Erzurumspor'da sakat futbolcuların durumu
Spor

Erzurumspor'da sakat futbolcuların durumu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:23:44 -
Erzurumspor'da sakat futbolcuların durumu

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp doktoru Selçuk Gül, futbolcu Oltan Karakullukçu, Kaan Kanak ve Petrus Boumal'ın sakatlıkları hakkında açıklamada bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü maçının ardından çıktığı antrenmanda sakatlanarak 6 hafta sahalardan uzak kalan Oltan Karakullukçu'nun düz koşulara başladığını bildirdi.

Üst arka adale tendon bölgesinde ödem olan Kaan Kanak'ın iki hafta sahalardan uzak kalacağını belirten Gül, sol ayak bileğinde ödem oluşan Petrus Boumal'ın bir haftalık tedavi sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başladığını kaydetti.






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