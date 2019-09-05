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"Erzurumspor lige damga vuracak"

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer:- "Her geçen gün daha ileri gidiyoruz ve takımın durumu çok iyi"- "Erzurumspor olarak planımızda sezona nasıl başladığımız değil, sezonu nasıl bitireceğimiz olacak"

05 Eylül 2019 Perşembe 16:12
"Erzurumspor lige damga vuracak"


ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, sezona kötü başlangıç yaptıklarını belirterek, "Her geçen gün daha ileri gidiyoruz ve takımın durumu çok iyi. Önümüzdeki maçlarda bu ritmi koruduğumuz sürece Erzurumspor lige damga vuracak." dedi.

Muzaffer Bilazer, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında Erzurumspor'un hedefleri olan bir takım olduğunu söyledi.

Hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Bilazer, "Bu yüzden geçen seneden kalan futbolcuların yüzde 60-70'ini elimizden tutmaya çalıştık ama planladığımız şekilde olmadı. Bunlarla ilgili sıkıntılar yaşadık ama sorunları dışarı yansıtmadık. Haliyle bazı şeylerin önüne geçemiyorsun ve önemli olan kulübün hedefleri, planlarıydı." diye konuştu.

Bilazer, sezon başında birtakım zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, bu sıkıntıların skorlara yansıdığını dile getirdi.

Sezona iyi başlamak istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini aktaran Bilazer, "Erzurumspor olarak planımızda sezona nasıl başladığımız değil, sezonu nasıl bitireceğimiz olacak." ifadesini kullandı.



- "Kulüp kültürü ve geleneği oluşturmak istiyoruz"


Hedeflerinin yine şampiyonluk olacağını vurgulayan Bilazer, transfer sezonu bittiği için artık daha rahat olduklarını anlattı.

20 transfer yaptıklarını anımsatan Bilazer, "Her geçen gün daha ileri gidiyoruz ve takımın durumu çok iyi. Önümüzdeki maçlarda bu ritmi koruduğumuz sürece Erzurumspor lige damga vuracak takım olacak." dedi.

Bilazer, Galatasaray'ın mavi-beyazlı kulüpten kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı transferine de değinerek, Antalyalı'nın çok önemli bir futbolcu olduğunu belirtti.


- "Taylan Antalyalı Erzurumspor'a çok büyük hizmetlerde bulundu"


Yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala oyuncunun Galatasaray'a gittiğini hatırlatan Bilazer, şunları kaydetti:

"Transfer döneminin bitmesine 2-3 saat kala Taylan'ın durumunda bir netlik yoktu. Onu isteyen kulüpler Türkiye'de çok değerli kulüplerdi. Oyuncunun kafa karışıklığı birtakım duygusal yaklaşımları bu dönemde farklı olabiliyor. Onun da hayatı, kariyeri var. Kolay değil Galatasaray gibi Türkiye'nin en iyi takımlarından birine gitti. Orada olmak istemesi kadar anlamlı bir durum yok. Taylan Erzurumspor'a çok büyük hizmetlerde bulundu ve her zaman iyi anılacak futbolculardan biri olacak. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum."

Mavi-beyazlı ekibin yeni transferi Osman Çelik de takımda yaşanan değişikliklerin bazı sıkıntılar çıkardığını dile getirdi.

Boluspor galibiyetinin önemli olduğuna işaret eden Çelik, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kaybetmeyi sevmeyen bir özelliğim var ve bunu sahaya yansıttığımı düşünüyorum. Her gün daha üzerine koyarak iyi seviyeye geleceğimi düşünüyorum. Erzurumspor büyük bir camia ve bunun için burayı tercih ettim." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:12
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Muzaffer Bilazer
  3. Osman Çelik

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