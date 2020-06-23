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Erzurum'daki MİT destekli terör operasyonunda bir tutuklama

Karayazı ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan HDP Karayazı İlçe Başkanı Dinçer Polat tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:49:23 -
Erzurum'daki MİT destekli terör operasyonunda bir tutuklama

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan HDP Karayazı İlçe Başkanı Dinçer Polat tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak Karayazı ilçesi genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman, erzak, araç temin ederek yardım, yataklık ettiği ve örgütün gençlik yapılanmasında aktif oldukları tespit edilen kişilere yönelik 5 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan HDP Karayazı İlçe Başkanı Dinçer Polat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu için dün yakalanan E.Ş'nin de jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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