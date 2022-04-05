  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Erzurum'da PKK operasyonu
Yerel

Erzurum'da PKK operasyonu

Erzurum'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda HDP ilçe başkanının da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 02:07:00 -
Erzurum'da PKK operasyonu

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda sabah saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde yapılan operasyonel çalışma sonucunda düzenlenen operasyonda aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

“Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü mensuplarına yardım/yataklık yapmak, terör örgütü propagandası yapmak” suçlarına karıştıkları tespit edilen Sadrettin Ö., Perihan Ö., Polat Ö., Berivan K., Abdurrahman D. ve Sevda D. isimli şahıslar, Palandöken, Hınıs ve Tekman ilçelerinde 6 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm çapında Çek 14’lüsü tabir edilen tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 151 adet 9 mm çapında fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 82 adet av tüfeği fişeği, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda hakkında toplatma kararı bulunan örgütsel içerikli kitaplar, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay