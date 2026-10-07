Erzurum'da odunlukta ölü bulunan Erdem Ertekin'in dosyası ağır cezaya gönderildi

Erzurum'da iş yerinin odunluğunda cansız bedeni bulunan Erdem Ertekin'in (35) ölümüne ilişkin dosya, görevsizlik kararıyla Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Olayla ilgili dava açılan iki arkadaşının 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını istediklerini söyleyen ağabey Muhammet Ertekin, "Bir insanı eksi 30 derecede baygın halde bırakmak cinayettir" dedi.

Olay, 10 Aralık 2024'te saat 23.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'taki Toptancılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Sabah sobayı yakmak için odunluğa giden işçi, yerde hareketsiz yatan bir kişi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ekipler, kişinin Erdem Ertekin olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, iş yerinin güvenlik kamerasının 10 Aralık'ta saat 20.30 ile 23.00 arasında kayıt yapmadığını tespit etti. Otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ertekin'in vücudunda ilk incelemede darp izleri bulundu. 'Kasten yaralama', 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' gibi suçlardan 24 kaydı bulunan H.L.Y. ile 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan 7 kaydı bulunan E.İ. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli suçlamaları reddetti; şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

H.L.Y. ifadesinde Erdem Ertekin'e dokunmadıklarını savundu: "Erdem yanımıza geldiğinde kafası güzeldi, kendisine dokunmadık. Sandalyeden düşünce paniğe kapılıp patronum kızar diye kamerayı kapattım. 'Ben iyiyim beni kapının önüne bırakın' dedi. Durumu da iyiydi biz de arka tarafa bırakıp gittik."

Otopsi raporu sonrası adli kontrolle tahliye

Sanıklar H.L.Y. ile E.İ. hakkında Erzurum 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'yardım bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun 24 Nisan 2025 tarihli raporunda, Ertekin'in ölümünün uyuşturucu madde zehirlenmesi ve buna bağlı soğuk ortamda kalmaya bağlı hipotermi sonucu meydana geldiği belirtildi. Tutuklu sanıklar 5 Mayıs 2025'te adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Avukat yeniden tutuklama istedi, dosya ağır cezaya gönderildi

Ertekin ailesinin avukatı İsmail Koç, olayın 'olası kastla öldürme' kapsamında değerlendirilmesi ve sanıkların yeniden tutuklanması talebiyle mahkemeye dilekçe sundu. Mahkeme, sanıkların eyleminin 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ağır cezada görülen davayla ilgili konuşan Koç, sanıkların Erdem Ertekin'e yardımcı olmak amacıyla tokat attığını ve yüzüne su çaldığını, daha sonra ise soğukta bıraktığını öne sürdü. Koç, "Erdem'i ıslak bir şekilde Erzurum şartlarında soğukta bırakmışlar. Ne kolluk kuvvetine ne ambulansa ne de ailesine haber vermişler. Ailesi de çok yakın bir mesafede. Buna rağmen hiç kimseye bildirmemişler ve onu orada soğuğa maruz bırakmışlar" diye konuştu.

'Belki de bugün benim kardeşim ölmüş olmayacaktı'

Olay günü kardeşinin arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktığını anlatan Muhammet Ertekin, eve dönmeyince aramaya çıktıklarını, cep telefonuna yanıt alamadıklarını ve sabah öldüğünü öğrendiklerini söyledi:

"Arkadaşları, kardeşim bayıldıktan sonra arka tarafa bırakıldığını söylüyorlar. O gün eksi 30 derece soğuk vardı. Kardeşimi o soğukta dışarı bırakıp kimseye haber vermiyorlar. Ön kapıya bıraksalar bekçi ya da çalışanlardan biri görüp haber verebilirdi. Belki de bugün benim kardeşim ölmüş olmayacaktı. Bir insanı eksi 30 derecede baygın halde bırakmak cinayettir."

Muhammet Ertekin, kardeşinin bilerek ve isteyerek ölüme terk edildiğini düşündüklerini belirtti.

Oğlunun ölümünden kısa süre sonra eşini de kaybeden Saniye Ertekin ise şunları söyledi: "Eşim oğlunun acısına dayanamadı. Eşimin ölümüne de sanıklar sebebiyet verdi. Bir kişiyi öldürmediler. Ben de ölüm döşeğindeyim. Rahatsızım bana çocuğum bakıyordu. Ben yüzüstü kaldım, yalnız yatıyorum. Ben mahkemelerin adaletine güveniyorum. Onları bırakmasınlar. İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?"

İki sanık, Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' suçundan hakim karşısına çıkacak.