Ekim ayında tezgahlarda yerini aldı: Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' lakabıyla satılıyor! Olağanüstü bir katkı sağlıyor

Hünnap faydaları, Çin kökenli olmakla birlikte Türkiye'de de yetiştirilen hünnap, hem taze hem de kurutularak tüketilebiliyor. Hünnap, besin içeriği açısından da dikkat çeken meyveler arasında bulunuyor. C vitamini içeren hünnap, aynı zamanda lif bakımından da besleyici bir meyve olarak biliniyor. İçerdiği lif, normal bağırsak faaliyetlerinin desteklenmesine katkı sağlıyor. Hünnapta potasyum gibi mineraller ile doğal olarak bulunan antioksidan bileşenler de yer alıyor. Taze hünnabın önemli bir bölümünü su oluştururken meyvede doğal şeker de bulunuyor. Hünnap genellikle taze veya kurutulmuş olarak tüketilebiliyor. Taze hünnap ile kurutulmuş hünnabın besin değerleri ve şeker yoğunluğu ise aynı değil. Kurutma işlemiyle meyvedeki su miktarı azaldığı için aynı miktardaki kurutulmuş üründe şeker ve enerji daha yoğun hale gelebiliyor. Bu nedenle tüketilen miktar önem taşıyor. İçeriğinde flavonoidler, polisakkaritler ve fenolik bileşikler bulunuyor. Hünnap, taze tüketimin yanı sıra kurutularak da değerlendiriliyor. Meyve ayrıca çay ve marmelat yapımında kullanılıyor. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre 100 gram çiğ hünnapta yaklaşık 69 miligram C vitamini yer alıyor. Meyve ayrıca lif, karbonhidrat ve potasyum içeriyor. C vitamini, lif ve çeşitli antioksidan bileşenler bakımından zengin olan hünnap, besin değeriyle de dikkat çekiyor. Dengeli ve yeterli beslenme içerisinde tüketilen meyve, beslenme çeşitliliğine katkı sağlıyor. Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' olarak adlandırılan hünnap için bu ifade bilimsel bir tanım olarak kabul edilmiyor. Hünnap fiyatı, hünnap kilosu ne kadar?