ASELSAN’dan 195 milyon dolarlık imza!

Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir anlaşmaya daha imza atıldı. ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalandı" ifadesi kullanıldı.