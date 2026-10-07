Filistin direniş guruplarından 7 Ekim mesajı

Filistinli direniş grupları, “7 Ekim, siyonist güvenlik ve istihbarat sistemi ile askeri kapasitesindeki büyük başarısızlıkları ortaya çıkardı” açıklamasını yaptı.

Direniş grupları, Aksa Tufanı operasyonunun üçüncü yıl dönümünde, “Geride kalan üç yıl, güç ve teknolojik üstünlüğün tek başına çatışmaların sonucunu belirleyemeyeceğini kanıtladı” değerlendirmesinde bulundu.

Gruplar, ulusal projenin korunmasının bölünmüşlüğün sona erdirilmesini ve kapsamlı bir ulusal diyalog yoluyla Filistin iç yapısının yeniden düzenlenmesini gerektirdiğini vurguladı.

Kapsamlı Filistin ulusal diyaloğunun ortaklığa, farklı bileşenlerin çoğulculuğuna saygıya ve bütün güçlerle grupların rollerinin korunmasına dayanması gerektiğinin altını çizdi.

Bu yıl dönümünde İslami Direniş Hareketi Hamas da 7 Ekim gününün “devam eden mücadele projesinde onurlu bir tarihi dönüm noktası ve görkemli bir ulusal destanın simgesi” olduğunu belirtti. Direnişin, “işgal sona erdirilene, topraklar ve kutsal mekânlar özgürleştirilene kadar meşru bir hak” olduğunu vurguladı.

Hamas, Aksa Tufanının, işgalin onlarca yıl süren saldırıları, kuşatması, öldürme eylemleri ve hak gasplarıyla dayattığı “acı dolu çileye doğal bir yanıt ve bu çilenin doruk noktasında ortaya çıkan bir eylem” olduğunu ifade etti.