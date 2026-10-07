ABD’den vatandaşlarına Rusya için acil uyarı! Şüpheli ölüm sonrası yeniden duyurdular

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü’nde yaşanan şüpheli ölümün yankıları sürüyor. Laboratuvarda görev yapan 28 yaşındaki kadın teknisyenin 2 Ekim’de şüpheli bir enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından bölgede alınan karantina tedbirleri uluslararası kamuoyunun da gündemine girdi.

ABD’nin Rusya Büyükelçiliği, olayla ilgili gelişmelerin ve bölgede uygulanan sağlık tedbirlerinin yakından takip edildiğini açıkladı.

ABD Büyükelçiliği gelişmeleri takip ediyor

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, ABD yönetiminin özellikle Moskova dışındaki bölgelerde bulunan vatandaşlarına yardım sağlama kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çekildi.

Sağlık ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle ABD hükümeti personelinin de Rusya’nın bazı bölgelerine gerçekleştireceği kişisel veya resmi seyahatlerde ek kısıtlamalarla karşılaşabileceği belirtildi.

Yaşanan gelişmenin ardından Washington yönetimi daha önce Rusya için ilan ettiği en yüksek seviyedeki seyahat uyarısını bir kez daha hatırlattı.

“Seyahat etmeyin, ülkede bulunanlar ayrılsın”

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya için uygulanan “4. Seviye: Seyahat Etmeyin” uyarısının halen yürürlükte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rusya’da bulunan ABD vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları yönündeki tavsiyenin devam ettiği belirtilerek, Rusya’ya gitmeyi planlayanlara da güvenlik sorunları ve “haksız gözaltı riski” gerekçe gösterilerek seyahatlerini gerçekleştirmemeleri çağrısı yapıldı.

ABD'nin söz konusu seyahat uyarısı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtının ardından devreye alınmış, son olarak 29 Aralık 2025'te güncellenmişti.

Şüpheli ölüm salgın endişesini tetikledi

Endişelerin merkezinde ise İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü’nde görev yapan 28 yaşındaki laboratuvar teknisyeninin ölümü bulunuyor.

Genç kadının şüpheli bir enfeksiyonun ardından yaşamını yitirmesi üzerine temaslı kişiler takibe alınırken bazı kişiler tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Rospotrebnadzor ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çalışanla temas eden kişiler arasında son 10 günlük dönemde herhangi bir bulaşıcı hastalık vakasına rastlanmadığını bildirdi.

Rusya: Durum kontrol altında

Rus yetkililer ayrıca laboratuvar çalışanının ölümünün ardından gerçekleştirilen kapsamlı incelemelerde, teknisyenin vücudunda işiyle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmanın tespit edilmediğini açıkladı.

Tedbir amacıyla karantinaya alınan kişilerin yaklaşık yüzde 60’ının da karantinadan çıkarıldığı belirtilirken, Rus makamları mevcut durumun kontrol altında olduğunu duyurdu.

Buna rağmen ABD Büyükelçiliğinin gelişmeleri takip ettiğini açıklaması ve vatandaşlarına yönelik Rusya uyarısını yeniden gündeme getirmesi dikkat çekti.