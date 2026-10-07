Hangi ülkeye çalışıyor? Eski istihbarat başkanı tutuklandı!

Almanya’nın dış istihbarat servisi BND’nin eski başkanı August Hanning, casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle tutuklandı. Hanning’in tutuklanması, BND tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Almanya istihbarat dünyası tarihinin en sarsıcı gelişmesiyle karşı karşıya. Federal İstihbarat Servisi BND'nin 1998-2005 yılları arasındaki başkanı August Hanning, casusluk ve vatana ihanet girişimi şüphesiyle tutuklandı. Wall Street Journal'ın haberine göre Hanning, BND tarihinde tutuklanan ilk eski başkan oldu.

2 BİN GİZLİ BELGE VE BAŞBAKANLIK TOPLANTILARININ SIRLARI

Soruşturmanın boyutunu gözler önüne seren en çarpıcı ayrıntı, skandalın merkezindeki belge sayısı. Federal Başsavcılık'ın iddiasına göre Hanning'in eski büro şefi Manfred D., 2012'den Haziran 2022'ye kadar farklı BND başkanlarının büro şefi olarak görev yaptığı dönemde elde ettiği yaklaşık 2 bin gizli belgeyi Hanning'e aktardı. Söz konusu belgelerin, Almanya'nın en üst düzey istihbarat ve güvenlik yetkililerinin Başbakanlıkta gerçekleştirdiği düzenli toplantıların hazırlığında kullanıldığı belirtildi. Bu toplantılar, ülkenin en sıkı korunan istihbarat buluşmaları arasında yer alıyor.

PARA KARŞILIĞI BİLGİ AKTARIMI İDDİASI

Federal savcılara göre soruşturmanın geçmişi 2010 yılına kadar uzanıyor. Hanning'in kamu görevinden ayrılıp eşiyle birlikte bir danışmanlık şirketi kurmasının ardından Manfred D. ile bir anlaşma yaptığı öne sürülüyor. İddiaya göre Manfred D., BND'ye ait bilgileri elde edecek ve para karşılığında Hanning'e aktaracaktı. Soruşturma makamları, Hanning'in bu gizli bilgilerin bir bölümünü danışmanlık faaliyetlerinde kullandığından şüpheleniyor.

YABANCI İSTİHBARATA ANALİZ HAZIRLADI

Dosyadaki en kritik iddialardan biri, Hanning'in gizli bilgileri kullanarak yabancı bir istihbarat görevlisi için analiz hazırladığı yönünde. Federal Başsavcılık, hazırlanan belgenin nihai olarak hedeflenen kişiye ulaşıp ulaşmadığının henüz bilinmediğini açıkladı. Hanning'in ayrıca başka bir istihbarat kuruluşunda çalışan bir kişiyle yıllar boyunca düzenli temas kurduğu ve bu kişiye siyasi bilgiler aktardığı öne sürüldü. Ancak hangi ülkeye çalıştığı hâlâ bilinmiyor.

HAMBURG'DAKİ ARAMA HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmanın ilk izleri geçen yıla uzanıyor. Hamburg savcıları, Hanning'in ofisinde başka bir ceza soruşturması kapsamında arama gerçekleştirdi. Arama sırasında bulunan bazı belgeler, casusluk, terör ve siyasi saikli suçlardan sorumlu Federal Başsavcılık'a gönderildi ve böylece Hanning hakkındaki gizli bilgi ile casusluk şüphelerine yönelik soruşturmanın önü açıldı.

BND ZATEN KRİZİN EŞİĞİNDEYDİ

Hanning'in tutuklanması, zaten zor günler geçiren BND için yeni bir darbe anlamına geliyor. Teşkilat, Rusya'nın Ukrayna'ya 2022'de başlattığı geniş çaplı işgali öngörememesi nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Dönemin BND Başkanı Bruno Kahl, Rusya'nın saldırdığı gün Kiev'de bulunuyordu ve daha sonra karayoluyla ülkeden çıkarılmıştı. Son yıllarda bazı BND çalışanları da yabancı güçlere gizli bilgi aktardıkları şüphesiyle gözaltına alınmış, bu vakalar arasında Rusya'ya bilgi sızdırıldığı iddiaları da yer almıştı.

MERZ HÜKÜMETİ İÇİN ZAMANLAMA KRİTİK

Skandal, Başbakan Friedrich Merz hükümeti açısından da hassas bir döneme denk geldi. Merz, BND'nin itibarını yeniden güçlendirmek amacıyla Martin Jäger'i teşkilatın başına getirmişti. Jäger, BND'yi yalnızca istihbarat toplayan bir yapıdan daha geniş yetkilere sahip bir güvenlik kurumuna dönüştürme sürecini yönetiyor. Üstelik Hanning'in tutuklandığı haberi, Jäger ile iç ve askeri istihbarat kurumlarının başkanlarının parlamentoda düzenli soru-cevap oturumuna katılmasından yalnızca bir gün sonra geldi. BND'nin ve iç istihbarat kuruluşu BfV'nin yetkilerini genişletecek yasa tasarısı da tam bu sırada parlamentoda görüşülüyordu.

ESKİ BND ŞEFİNİN KARİYERİ VE DÜŞÜŞÜ

Hanning, BND başkanlığının ardından İçişleri Bakanlığı'nda devlet müsteşarı olarak görev yapmış, 2005-2009 yılları arasında Angela Merkel'in ilk hükümetinde dönemin İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble'nin yardımcılığını üstlenmişti. Emekliliğinden sonra da güvenlik ve jeopolitik konularında Almanya'da sıkça görüşlerine başvurulan bir isim olarak öne çıkmıştı. Şimdi ise Almanya'nın en ciddi istihbarat soruşturmalarından birinin merkezinde, vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını yasa dışı yollarla elde etme ve casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya.