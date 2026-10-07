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Gündem İletişim Başkanı Duran'dan şehit polis için başsağlığı mesajı
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İletişim Başkanı Duran'dan şehit polis için başsağlığı mesajı

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İletişim Başkanı Duran'dan şehit polis için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pursaklar'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Duran'dan şehit polis Türkoğlu için başsağlığı diledi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi sırasında uğradığı menfur saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Ankara’da kimlik kontrolünde silahlı saldırı: Polis Ahmet Türkoğlu şehit oldu
Ankara’da kimlik kontrolünde silahlı saldırı: Polis Ahmet Türkoğlu şehit oldu

Gündem

Ankara’da kimlik kontrolünde silahlı saldırı: Polis Ahmet Türkoğlu şehit oldu

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