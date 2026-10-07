Ali Karahasanoğlu Hürriyet’in çifte standardını deşifre etti! Akit davasında dikkat çeken detaylar

Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Demirören Grubu bünyesindeki Hürriyet gazetesi ile Akit arasındaki hukuk mücadelesini ele aldı.

Karahasanoğlu'nun aktardığına göre dava; Akit'in internet sitesinde Hürriyet yazarları Nedim Şener, Ahmet Hakan ve Abdulkadir Selvi'nin yazılarından yapılan alıntılar nedeniyle açıldı. Yazıların kaynağı ile yazar ve gazete isimlerinin belirtildiğini ifade eden Karahasanoğlu, buna rağmen Hürriyet'in söz konusu kullanımları kendi ticari ürününe yönelik hak ihlali olarak değerlendirdiğini ve Akit'ten tazminat talep ettiğini kaydetti.

“BİRGÜN’E, SÖZCÜ’YE, CUMHURİYET’E KAÇ DAVA AÇTINIZ?”

Hürriyet'in Akit'e karşı izlediği hukuk yolunu eleştiren Karahasanoğlu, kendi yazılarının da çeşitli internet siteleri ve sosyal medya kanallarında birebir, hatta seslendirilerek yayımlandığını ancak bunlara karşı dava açmadıklarını belirtti.

Karahasanoğlu, Hürriyet yönetimine şu soruyu yöneltti:

“BirGün gazetesine kaç dava açtınız? Sözcü’ye kaç dava açtınız? Cumhuriyet’e kaç dava açtınız?”

Karahasanoğlu, Hürriyet'in özellikle Akit'e karşı dava açmasının gerekçesinin açıklanması gerektiğini ifade etti.

BİLİRKİŞİ HEYETİNE TARAFSIZLIK ELEŞTİRİSİ

Yaklaşık üç yıldır sürdüğünü belirttiği davadaki bilirkişi süreçlerine de değinen Karahasanoğlu, bilirkişilerin geçmişteki siyasi ve toplumsal konulardaki tutumlarını gündeme taşıdı.

Son bilirkişi heyetindeki isimlerden Güzide Soydemir Ünayral'ın geçmiş sosyal medya paylaşımlarından örnekler veren Karahasanoğlu, Gezi olayları, laiklik ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki paylaşımlarının bilirkişinin tarafsızlığı açısından sorgulanması gerektiğini yazdı.

Karahasanoğlu ayrıca Akit'in, Hürriyet'in de Akit kaynaklı bazı içerikleri kullandığını belirterek “takas” talebinde bulunduğunu, ancak son bilirkişi değerlendirmesinde bunun kabul edilmediğini aktardı.

“NE HALDEYİZ, GÖRÜYOR MUSUNUZ?”

Karahasanoğlu, Hürriyet'in Akit'e yönelik telif ve tazminat talebi ile bilirkişi raporlarını birlikte değerlendirerek sürece sert tepki gösterdi.

Yazısını “Ne haldeyiz, görüyor musunuz?” sözleriyle tamamlayan Karahasanoğlu, davada görev alan bilirkişilerin siyasi görüşlerinin hazırlanan raporlara etki edip etmediğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

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