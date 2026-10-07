Ege Bölgesi'nde 7 dakika arayla peş peşe sarsıntı!
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Ege Denizi'nde gece yarısı peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.
Ege Denizi'nde gece yarısı peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Muğla Datça açıklarında saat 02.43 sıralarında 4,1 büyüklüğünde, saat 02.50 sıralarında ise 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. 7 dakika arayla yaşanan sarsıntının 169,72 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Ege Denizinde saat 02.43 sıralarında 4,1 büyüklüğünde, saat 02.50 sıralarında ise 4,2 büyüklüğünde olmak üzere 7 dakika arayla iki deprem meydana geldi.
7 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ege Denizi Muğla Datça açıklarında meydana gelen deprem, 169,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.