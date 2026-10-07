İsrail’den Mısır’a açık tehdit! Sisi’den jet cevap

Orta Doğu’da tansiyonu daha da yükseltecek açıklama soykırımcı İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’ten geldi. Smotrich, Mısır’ın İsrail’e yönelik muhtemel bir saldırısının karşılığının Sina Yarımadası’nı kaybetmek olacağını söyleyerek Kahire yönetimini doğrudan hedef aldı.

Smotrich’in sözlerinin, Mısır’ın 6 Ekim 1973 Savaşı’nın 53. yıl dönümünü kutladığı dönemde gelmesi ayrıca dikkat çekti.

SMOTRICH’TEN MISIR’A SİNA TEHDİDİ

Ultra-Ortodoks “Haştiblach” internet sitesine evinin avlusunda görüntülü röportaj veren Smotrich, Mısır’ın gelecekte İsrail’e saldırma ihtimalini gündeme getirdi.

“Mısır’ın bize saldırmasını ne engelleyecek?” diye soran Smotrich, kendi sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

“Bize saldırırsa Sina’nın artık kendisine kalmayacağını anlaması… Artık Begin yok.”

Smotrich böylece, İsrail’in 1967’de işgal ettiği Sina Yarımadası’ndan çekilmesine uzanan sürecin baş aktörlerinden dönemin İsrail Başbakanı Menahem Begin’e gönderme yaptı.

1978 Camp David anlaşmalarının ardından Mısır ile İsrail arasında 1979 yılında barış antlaşması imzalanmış, İsrail'in Sina'dan çekilmesinin yolu açılmıştı.

GAZZE’NİN İLHAKINI DA İSTEDİ

Smotrich’in hedefinde yalnızca Mısır yoktu. İsrailli aşırı sağcı bakan, Gazze'nin tamamen işgal edilmesi, bölgede askeri yönetim kurulması, Filistinlilerin göçe zorlanması ve yeni İsrail yerleşimleri oluşturulması yönündeki görüşlerini de tekrarladı.

Gazze'yi “İsrail toprağı” olarak nitelendiren Smotrich, işgal ordusunun kontrolünde bulunan bölgelerin İsrail'e ilhak edilmesini istedi.

Smotrich, “En azından yarından itibaren Gazze’nin yarısını ilhak etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

LÜBNAN TOPRAKLARINA DA GÖZ DİKTİ

Smotrich benzer bir işgal politikasının Lübnan için de uygulanmasını istedi.

İşgal ordusunun Lübnan sınırının yaklaşık 8 ila 12 kilometre içerisindeki kontrol alanlarının ilhak edilmesini isteyen Smotrich, böyle bir adımın Beyrut yönetimine gelecekte yaşanabilecek yeni bir çatışmada daha fazla toprak kaybedebileceği mesajını vereceğini ifade etti.

Böylece İsrailli bakan aynı açıklamalar içerisinde Mısır'ı Sina üzerinden tehdit ederken Gazze ve Lübnan topraklarının ilhak edilmesini açıkça gündeme getirmiş oldu.

SİSİ'DEN İSRAİL'E NET MESAJ

Smotrich’in açıklamalarının ardından gözler Kahire'ye çevrilirken Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den dikkat çeken mesaj geldi.

Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi toplantısında konuşan Sisi, Mısır ordusunun ülkenin toprak bütünlüğünü ve milli güvenliğini korumaya hazır olduğunu vurguladı.

Sisi, şu ifadeleri kullandı:

“Mısır Silahlı Kuvvetleri, her zaman ve her koşulda Mısır’ı, ülkenin imkan ve varlıklarını ve milli güvenliğini savunmak için tam hazırlık hâlindedir.”

“MISIR TOPRAĞINDAN VAZGEÇMEZ”

Sisi, 6 Ekim Savaşı'nın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede ise Mısır'ın toprak bütünlüğüne ilişkin dikkat çekici bir mesaj verdi.

1973 savaşına işaret eden Sisi, Mısırlıların o dönemde bütün dünyaya “Mısır'ın toprağından vazgeçmeyeceğini” gösterdiğini ifade etti.

Smotrich'in Sina'yı doğrudan hedef alan sözleri ile Sisi'nin Mısır ordusunun hazırlığı ve ülkenin toprak bütünlüğüne ilişkin açıklamalarının peş peşe gelmesi, Kahire-Tel Aviv hattındaki gerilimi yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı.