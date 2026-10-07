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Yerel Mardin’de keklik avına dudak uçuklatan ceza
Yerel

Mardin’de keklik avına dudak uçuklatan ceza

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Mardin'in Midyat ilçesinde yasa dışı keklik avı yaptığı belirlenen kişiye 129 bin 429 lira ceza verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat ilçesinde jandarma ekipleriyle koordineli ikamet araması gerçekleştirildi. Aramada, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 22 kınalı keklik, 17 keklik kafesi, 33 ilmekli tuzak ve 21 keklik kafesi taşıma çantası tespit edildi. İlgili şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, toplam 129 bin 429 lira idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.

El konulan kekliklerin ise gerekli kontrollerin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına salındığı bildirildi.

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