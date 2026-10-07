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Çocukların başarılı olmasında en çok unutulan faktör: Uyku

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Çocukların başarılı olmasında en çok unutulan faktör: Uyku

Okulların açılmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Birçok evde zor uyanan, okula uykulu gelen, derste uyuklayan çocuklar var. Hak ettiği değerin verilmediği bu problem büyük riskler barındırıyor.

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Foto - Çocukların başarılı olmasında en çok unutulan faktör: Uyku

"Öğrenme Süreci Çocuk Kitabı Kapattığında Bitmiyor!" Birçok ebeveynin çocuğunu haksız yere 'dikkatsizlik ve isteksizlik'le suçladığını ifade eden Nöropsikoloji Uzmanı Derya Şahin,"Çocuğumuzun ne kadar ve nasıl uyuduğunu dikkate almadan tespitlerde bulunuyoruz. Bu çok yanlış. Çünkü uyku sadece bedenin dinlendiği bir zaman değil. Çocukların gün içinde öğrendiklerini işlemesi, hafızaya alması, dikkatini toparlaması ve ertesi güne zihinsel olarak hazırlanması açısından da uyku çok önemli bir süreç" dedi.

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Foto - Çocukların başarılı olmasında en çok unutulan faktör: Uyku

Bazı ailelerin, biraz daha ders çalışsın diye çocuğun uyku saatini geciktirebildiğini söyleyen Şahin, "Oysa çocuk yeterince uyumadığında öğrendiklerini hatırlamakta ve ertesi gün yeni bilgiyi anlamakta zorlanıyor. Dikkatinin dağınıklığı da cabası... Öğrenme süreci aslında çocuk kitabı kapattığında bitmiyor. O bilgilerin sindirimi başlıyor. Beynin uyku esnasında büyüme ve yenilenme hormonları salgıladığını unutuyoruz" şeklinde konuştu. "Sadece Uyku Miktarı Değil Başlangıç Saati Ve Devamlılığı da Önemli"

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Foto - Çocukların başarılı olmasında en çok unutulan faktör: Uyku

Uykunun hafıza ve öğrenme ile ilgili özel görevleri olduğunu vurgulayan Nöropsikoloji Uzmanı Derya Şahin, “Çocuğu gece 12’de yatıp sabah da 10'da kalkınca yeteri kadar uyuduğunu sanan aileler de var. Uyku, saat hesabından ibaret değildir. Hangi saatlerde uyuyor olduğunuz da mühim. Çünkü beynimizin biyolojik saati, yani sirkadiyen ritmi var. Akşam karanlığın başlamasıyla birlikte vücut uykuya hazırlanıyor ve melatonin salgısı artıyor. Uykunun ilk bölümünde derin, yavaş dalga uykusu daha yoğun. Gecenin ilerleyen bölümünde REM uykusunun oranı artıyor" dedi. Uykuya geçmeden önce televizyon, tablet ve telefon ekranlarından uzak durulması gerektiğini belirten Şahin, "Düzenli olmak kaydıyla 3-5 yaş çocukların günlük 10-13 saat, 6-12 yaş çocukların 9-12 saat, 13-18 yaş çocuk ve gençlerin ise 8-10 saat uyumasını öneriyorum" dedi.

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