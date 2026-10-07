Çocukların başarılı olmasında en çok unutulan faktör: Uyku

Uykunun hafıza ve öğrenme ile ilgili özel görevleri olduğunu vurgulayan Nöropsikoloji Uzmanı Derya Şahin, “Çocuğu gece 12’de yatıp sabah da 10'da kalkınca yeteri kadar uyuduğunu sanan aileler de var. Uyku, saat hesabından ibaret değildir. Hangi saatlerde uyuyor olduğunuz da mühim. Çünkü beynimizin biyolojik saati, yani sirkadiyen ritmi var. Akşam karanlığın başlamasıyla birlikte vücut uykuya hazırlanıyor ve melatonin salgısı artıyor. Uykunun ilk bölümünde derin, yavaş dalga uykusu daha yoğun. Gecenin ilerleyen bölümünde REM uykusunun oranı artıyor" dedi. Uykuya geçmeden önce televizyon, tablet ve telefon ekranlarından uzak durulması gerektiğini belirten Şahin, "Düzenli olmak kaydıyla 3-5 yaş çocukların günlük 10-13 saat, 6-12 yaş çocukların 9-12 saat, 13-18 yaş çocuk ve gençlerin ise 8-10 saat uyumasını öneriyorum" dedi.