Trump'tan 'inşallah' dedirten açıklama: 'İslam Fransa'yı ele geçirmeye çalışıyor'

Trump, Truth Social'daki paylaşımında, "Fransa'da yaşananlar kontrolden çıkmış kitlesel göçten başka bir şey değil. Bunun okullarla ilgisi yok, mesele İslam'ın bir zamanlar büyük olan bir ülkeyi ele geçirmek istemesi!" ifadelerini kullandı.

Protestoları ne göç ne de İslam tetikledi. Gösteriler geçen hafta personel eksikliği, bakımsız okul binaları ve aşırı kalabalık sınıflar dahil eğitim koşullarına yönelik tepkiler üzerine başladı.

Gösteriler ülke geneline yayıldı. Büyük ölçüde barışçıl geçmelerine rağmen bazı şiddet olayları yaşandı. Bir öğrencinin eli koptu, başka bir öğrenci ise bir gözünü kaybetti. Olaylar, polisin aşırı güç kullandığına yönelik endişeleri de artırdı.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, salı günü daha erken saatlerde polisin protestolara müdahalesini savundu.

Trump'ın protestolara ilişkin açıklamaları, partisinin Temsilciler Meclisi ve Senato'daki kontrolünün belirleneceği ara seçimlere bir aydan kısa süre kala geldi. Trump'ın öğrenci protestolarını kitlesel göçün sonucu olarak göstermesi, seçmenlere göç karşıtı politikalarını ve kapsamlı sınır dışı programını sürdürebilmesi için Cumhuriyetçi adayları Kongre'ye seçmeleri çağrısında bulunduğu bir döneme denk geldi.

Protestolar ayrıca Fransa'da siyasi belirsizliğin yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Siyasi yelpazenin farklı kesimlerindeki partiler, ilkbaharda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkez sağ hükümetinin yerini almak için yarışıyor.

Partiler protestolar konusunda birbirlerini suçlarken, gösterileri eğitime daha fazla kaynak ayrılması çağrısı yapmak ve polisin aşırı güç kullanımını kınamak için de kullanıyor.

Kaynak: Mepa News