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Dünya Trump'tan 'inşallah' dedirten açıklama: 'İslam Fransa'yı ele geçirmeye çalışıyor'
Dünya

Trump'tan 'inşallah' dedirten açıklama: 'İslam Fransa'yı ele geçirmeye çalışıyor'

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Trump'tan 'inşallah' dedirten açıklama: 'İslam Fransa'yı ele geçirmeye çalışıyor'

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’da salı günü düzenlenen kitlesel öğrenci protestolarını ülkenin “kontrolden çıkmış kitlesel göç” sorunu ve İslam ile ilişkilendirdi.

Trump, Truth Social'daki paylaşımında, "Fransa'da yaşananlar kontrolden çıkmış kitlesel göçten başka bir şey değil. Bunun okullarla ilgisi yok, mesele İslam'ın bir zamanlar büyük olan bir ülkeyi ele geçirmek istemesi!" ifadelerini kullandı.

Protestoları ne göç ne de İslam tetikledi. Gösteriler geçen hafta personel eksikliği, bakımsız okul binaları ve aşırı kalabalık sınıflar dahil eğitim koşullarına yönelik tepkiler üzerine başladı.

Gösteriler ülke geneline yayıldı. Büyük ölçüde barışçıl geçmelerine rağmen bazı şiddet olayları yaşandı. Bir öğrencinin eli koptu, başka bir öğrenci ise bir gözünü kaybetti. Olaylar, polisin aşırı güç kullandığına yönelik endişeleri de artırdı.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, salı günü daha erken saatlerde polisin protestolara müdahalesini savundu.

 

Trump'ın protestolara ilişkin açıklamaları, partisinin Temsilciler Meclisi ve Senato'daki kontrolünün belirleneceği ara seçimlere bir aydan kısa süre kala geldi. Trump'ın öğrenci protestolarını kitlesel göçün sonucu olarak göstermesi, seçmenlere göç karşıtı politikalarını ve kapsamlı sınır dışı programını sürdürebilmesi için Cumhuriyetçi adayları Kongre'ye seçmeleri çağrısında bulunduğu bir döneme denk geldi.

Protestolar ayrıca Fransa'da siyasi belirsizliğin yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Siyasi yelpazenin farklı kesimlerindeki partiler, ilkbaharda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkez sağ hükümetinin yerini almak için yarışıyor.

Partiler protestolar konusunda birbirlerini suçlarken, gösterileri eğitime daha fazla kaynak ayrılması çağrısı yapmak ve polisin aşırı güç kullanımını kınamak için de kullanıyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

ORAK ÇEKİÇ

organizatör israil ve kuklası .müslümanlar yine günah keçisi

Molla kasım

Allah cc ın izniyle islam dünyaya hakim olacaktır ve savaşlar katliamlar adaletsizlik ortadan kalkacaktır batı dünyası islami açıdan uyanıyor bizim münafıkların maskeleride düşmeye başladı artık kendi adamları yazıyor bunlar islam düşmanı falan felsefeci hocanın mensupları diye islam neymiş bin dörtyüz önce geldiği gibi tatbik edilemezmiş niye haşa Allah cc bu günlerde nasıl bir dünya olacağını nereden bilsin der gibi size şaka gelmesin Allah cc kimin kiminle evleneceğini nereden bilsin diyen ilahiyatçılar gördük bu memlekette bir zamanlar fetönün beyin takımından olan diyanetten sorumlu devlet bakanının imamı Azam’dan daha alim olduğuna inanan gafiller vardı bu ülkede eğer onlar tepedekinin koltuğuna göz dikmeyip din işleriyle yetinselerdi bu memlekette amerikan ve papalık projesi olan ılımlı islam bizi perişan edecekti ingilizlerin vahhabi selefi tuzağına düşen islam ülkelerinin başlarına gelen bizimde başımıza gelecekti ama Cenab’ı hak bu münafıkları bir birine düşürdüde bu beladan kurtulduk en zirvedekiler bile “ lailahe illallah İbrahim halilullah” demeye başlayıp MUHAMMEDÜRRASÜLULLAH demeyip hıristiyan dostlarına şirin gözükmeye çalışıyorlardı elhamdülillah şimdi onların çekindikleri o imani cümleleri papazlar söylemeye başladı gerekirse papaz elbisesi giyerim diyenlere karşılık olarak papazlar imam elbisesi giymeye başladı Allah cc nurunu tamamlayacaktır imamı Azam hz imanın zirvesi zalim devlet adamının karşısına dikilip hakikat adına ona gerçekleri söyleyebilmektir buyuruyor onun için hapishanede öldürülmüştür en aşağılık durum ise devlet başkanından para almak için dini eğip büğüp onu memnun etmek için kıçının arasına kuyruğunu sıkıştırıp baş sallamaktır bu yazdıklarım elimde levha olarak mahşer meydanında karşınıza çıkacak ve huzuru ilahide hesaplaşacağız parti dininin mensupları münafıklar
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