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Erzurum'da etkili olan selde bir evi su bastı, bazı yollar ve tarım arazileri zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-13 00:31:20 -
Erzurum'da etkili olan selde bir evi su bastı, bazı yollar ve tarım arazileri zarar gördü

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan selde bir evi su bastı, bazı yollar ile tarım arazileri zarar gördü.

Kentin Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak bir süre sonra şiddetini artırarak sele dönüştü.

Sel nedeniyle ilçenin Ayvalı Mahallesi'nde bazı yollar, bahçeler ile tarım arazileri zarar gördü.

Mahalle Muhtarı Musa Demir, AA muhabirine, bölgede etkili olan sağanağın bir süre sonra şiddetini artırarak sele dönüştüğünü, sel suları yüzünden bir evi su bastığını, bazı vatandaşların bahçe ve tarlalarının zarar gördüğünü belirtti.

Demir, selde yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

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