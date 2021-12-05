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Aktüel Erzurum'da etkili kar! Çoban ve sürüsü kurtarıldı
Aktüel

Erzurum'da etkili kar! Çoban ve sürüsü kurtarıldı

Erzurum'da kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 10:43:00 -
Erzurum'da etkili kar! Çoban ve sürüsü kurtarıldı

Erzurum'da yoğun kar yağışının yay yolunu kapatmasıyla mahsur kalan çoban ve sürüsü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Şenkaya ilçesine bağlı Güzelyayla mevkisinde hayvan otlatan Niyazi Dağdelen dönüş yolunun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle yayladan inemeyince cep telefonuyla yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yayla yolunu iş makineleri yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından açarak 210 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan Dağdelen'in bulunduğu bölgeye ulaştı.

Sağlık durumu iyi olan Niyazi Dağdelen, kendisini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür etti.

Dağdelen, "Yayladan dönüşe geçtik ancak yol kapalı olunca yardım istedim. Sağ olsunlar gelip bizi kurtardılar. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

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