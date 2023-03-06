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Gündem Erzurum'da deprem
Gündem

Erzurum'da deprem

AFAD saat 20.14'te Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 21:01:00 -
Erzurum'da deprem

AFAD saat 20.14'te Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

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