Erzurum'da deprem
AFAD saat 20.14'te Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD saat 20.14'te Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.
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AFAD saat 20.14'te Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD saat 20.14'te Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.
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