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Aktüel

Erzurum’a sahte izin belgesi ile giriş yapmak isteyen 90 kişiye ceza kesildi

Erzurum’da sahte izin belgesi ile kente giriş yapmak isteyen toplam 90 kişiye 283 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

2020-04-23 10:48:20 -
Erzurum’a sahte izin belgesi ile giriş yapmak isteyen 90 kişiye ceza kesildi

Erzurum’da sahte izin belgesi ile kente giriş yapmak isteyen toplam 90 kişiye 283 bin 500 lira idari para cezası kesildi.


Korona virüs salgını nedeniyle giriş çıkışların kısıtlandığı iller arasında bulunan Erzurum’da giriş noktalarında yapılan kontrollerde Seyahat İzin Belgelerinin sahte olduğu tespit edilen 90 kişiye Resmi Belgede Sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 283 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.


Para cezası uygulanan vatandaşlar kent girişinden geri çevrilerek geldikleri güzergâhlara gönderildi.

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