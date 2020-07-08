Erzurum Ticaret Borsası
Buğday ununun torbası ortalama 86,51 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğday ununun torbası ortalama 86,51 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|33,00
|36,00
|33,32
|HMS
|Buğday unu (Torba)
|KG
|47,00
|105,12
|86,51
|HTS
|Patates
|KG
|0,90
|1,80
|1,19
|HTS
|İnek sütü
|KG
|2,40
|2,40
|2,40
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış