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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Buğday ununun torbası ortalama 86,51 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-08 15:02:07 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğday ununun torbası ortalama 86,51 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş KG33,0036,0033,32HMS
Buğday unu (Torba) KG47,00105,12
86,51HTS
PatatesKG0,901,801,19HTS
İnek sütüKG2,40
2,40 2,40 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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