Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,50 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|35,50
|35,50
|35,50
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|2,40
|2,40
|2,40
|HTS
|Ay çekirdeği
|KG
|12,50
|12,50
|12,50
|HTS
|Patates
|KG
|2,00
|3,70
|2,60
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı