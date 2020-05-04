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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:53:29 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG35,5035,5035,50HTS
İnek SütüKG2,402,402,40HTS
Ay çekirdeğiKG12,5012,50 12,50 HTS
PatatesKG2,00
3,70 2,60HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı



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