  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuytulcuların kaçırdığı işadamı dehşet anlarını anlattı: Kaburgalarımı kırıp elektroşok verdiler, 6-7 milyon dolarlık senet imzalattılar Denizlerde dengeleri değiştirecek hamle: TUFAN Kamikaze İDA ilk kez suya indirildi! Cihat Paşa’dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a tepki: İsmini bile söyleyemediğiniz modelin adı nedir? Ülkücü camiayı yasa boğan vefat haberi: MHP’li efsane vekil Verkaya Hakk’a yürüdü Her hastanede olacak 7/24 hizmet verecek Sağlık çalışanlarına anaokulu ve kreş müjdesi İletişim Başkanı Duran: İsrail yalnızlık ve korku içinde Rusya: Güçlerini olduğundan büyük görüyorlar! Bu saldırgan tutum İsrail’i yok edecek TEKNOFEST Mavi Vatan coşkuyla başladı! Selçuk Bayraktar: Bağımsızlık irademizi dünyaya haykıracağız Kuytul'un yeğeni FETÖ'nün mahrem imamı çıktı İşgalci Siyoniste ültimatom gibi uyarı: Pervasızca saldırılara bir an önce son ver!
Gündem Şişli'de korkunç olay
Gündem

Şişli'de korkunç olay

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şişli'de korkunç olay

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir evden gelen kötü koku üzerine harekete geçen ekipler, 25 yaşındaki Yusuf Dinç'i başından vurulmuş halde ölü buldu. Yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Dinç'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evden kötü koku geldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, içeride Yusuf Dinç'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, başından vurulduğu belirlenen Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı.

EVDE BULUNAN SİLAHA İNCELENMEK ÜZERE EL KONULDU

Yusuf Dinç'in yaklaşık 4 gün önce öldüğü değerlendirilirken, 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Evde bulunan silaha, inceleme yapılmak üzere el konuldu. Silahın Dinç'in ölümünde kullanılıp kullanılmadığı yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Dinç'in cenazesi, kesin ölüm zamanı ve nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç ihmal acı bitti! Yüksekten düşen şahıs kurtarılamadı!
Korkunç ihmal acı bitti! Yüksekten düşen şahıs kurtarılamadı!

Yerel

Korkunç ihmal acı bitti! Yüksekten düşen şahıs kurtarılamadı!

Hindistan’da korkunç otel yangını! 9 kişi öldü
Hindistan’da korkunç otel yangını! 9 kişi öldü

Dünya

Hindistan’da korkunç otel yangını! 9 kişi öldü

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay
İstanbul'un göbeğinde korkunç olay

Gündem

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23