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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada civil peynirin kilogramı ortalama 9,25 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:12:27 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 9,25 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:


ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil PeynirKG 9,0015,009,25HTS
Yağlı PeynirKG 22,5022,50 22,50 HTS
Kaşar PeynirKG34,0034,00 34,00HTS
Lor peynirKG 6,007,507,28HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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