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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada, kaşar peynirinin kilogramı 31,88 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:15:39 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 31,88 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar PeyniriKG 31,8831,8831,88HTS
Lor PeyniriKG25,0025,0025,00HTS
TereyağıKG 15,0038,0030,88HTS
Civil peynirKG14,0033,00 16,22 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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