Erzurum Ticaret Borsası
Borsada, kaşar peynirinin kilogramı 31,88 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 31,88 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar Peyniri
|KG
|31,88
|31,88
|31,88
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|15,00
|38,00
|30,88
|HTS
|Civil peynir
|KG
|14,00
|33,00
|16,22
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı