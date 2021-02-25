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Teknoloji Erzurum oyunu nedir? Erzurum oyunu olayı nedir?
Teknoloji

Erzurum oyunu nedir? Erzurum oyunu olayı nedir?

Erzurum oyunu nedir neden tartışma çıktı? Türk yapımı Erzurum isimli video oyunu pek çok kişinin ilgisini çekmeye başladı. Özellikle sosyal medyada oyunla ilgili yaşanan tartışmalar konuşulmaya başlandı. Peki, Erzurum oyunu nedir nasıl oynanır?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 13:48:00 -
Erzurum oyunu nedir? Erzurum oyunu olayı nedir?

Türk yapımı Erzurum oyunu sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Peki, Erzurum oyunu nedir?

Erzurum oyunu nedir? Erzurum oyunu olayı nedir?

Türk yapımı Erzurum oyunu 10 Şubat 2021'de yayınlandı. Oyun tutkunları kısa sürede Erzurum oyununu indirip oynamaya başladı. Oyundaki ki karakter kışın ortasında Erzurum'un ıssız ve soğuk bölgelerinde dolaşırken gök taşının düştüğü bir bölgeye giriyor. Soğuk hava, açlık, susuzluk ve doğa ile mücadele edilen oyun bir kesim tarafından sevildi bir kesim tarafından ise beğenilmedi.

Erzurum oyunu kullanıcılardan daha çok 'The Long Dark' oyununa benzediği için eleştiri alıyor.

Twitch yayıncısı Jahrein oyunu oynadığını ve beğenmediğini, ücret iadesi istediğini sosyal medyada paylaştı.  Jahrein'in eleştirilerine oyunun yapımcısı cevap verince olay karşılıklı atışmaya döndü.

Erzurum oyununu, oyun dağıtımı sağlayan Steam'den ücretli olarak indirebilirsiniz.

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