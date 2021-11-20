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Kadın - Aile Erzurum Kent Konseyi çocukları unutmadı
Kadın - Aile

Erzurum Kent Konseyi çocukları unutmadı

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerince 20 Kasım Çocuk hakları günü dolayısıyla Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi ziyaret edilerek, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 09:46:00 -
Erzurum Kent Konseyi çocukları unutmadı

Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Serbestcioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, çocuk hakları gününde çocuklarla bir süre sohbet ederek, çocuk hakları gününü kutladılar.

Çocuklar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Serbestcioğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiler.
Öte yandan Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ise Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulü olan 20 Kasım her yıl “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlandığını anımsattı.

Çocuklarla ilgili farklı çalışmalara imza atacaklarını belirten Tanfer, "Unutulmamalıdır ki sevgi, eğitim, yaşam, sağlık ve korunma hakkı çocukların en doğal haklarıdır. Bu hakları sunmakta sosyal devlet olmanın gereğidir. Ülkemize ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu noktada kent konseyi olarak çeşitli çalışmalar gerçekleştireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle “Dünya Çocuk Hakları Gününü” kutluyor, tüm çocuklarımızı sevgi ve barış dolu bir yaşam diliyorum" dedi.

Dünya çoçuk hakları günü nedir?

Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşme' imzalanmış ve o tarihten günümüze 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak ilan edilmiştir.

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